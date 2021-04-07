Власти Москвы анонсировали завершение отопительного сезона в столице

Москва, 7 апреля. Завершение отопительного сезона в Москве традиционно запланировано на май, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, отопление будет отключено сразу же, как на улице в течение пяти суток столбик термометра не будет падать ниже плюс восьми градусов, пишет RT. Бирюков заявил, что уже 1 апреля этого года был заверен план мероприятий по подготовке к сезону отопления 2021/2022.

По словам заместителя мэра, в преддверии нового отопительного сезона планируется провести гидравлические испытания на 16,9 тыс. км тепловых и более чем 13 тыс. км водопроводных сетей. Все оборудование пройдет серьезную проверку для исключения вероятных сбоев в будущий отопительный период.

На апрель в Москве также запланировано четыре чистки асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог. Их помоют специальным шампунем после зимнего периода.