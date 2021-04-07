Собянин ввел пропуска на проезд для грузовиков по МКАД

Москва, 7 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому с 5 мая вводится пропускной режим для грузового транспорта на 3,5 тонны.

Кроме весовых ограничений для транспортных средств, вводятся временные. Согласно им, грузовые автомобили весом более одной тонны в районе Третьего транспортного кольца могут двигаться только с 07:00 до 23:00, следует из документа, опубликованного на сайте столичного правительства.

После 5 мая водители грузовиков помимо разового пропуска со сроком действия не более пяти суток и пропуска на год, могут получить еще дневной и ночной.

Недавно Собянин заявил о рекордном количестве пассажиров на Московском центральном кольце. Градоначальник добавил, что участок дороги работает на пределе возможностей, поэтому необходимо открыть Большую кольцевую линию.