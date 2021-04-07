Ряд госуслуг станет доступен в Москве только в электронном формате

Москва, 7 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому некоторые госуслуги будут предоставляться исключительно в электронном виде.

Соответствующий документ опубликован на сайте мэра столицы. Согласно постановлению, с 10 апреля 2021 года в электронный формат перейдут такие государственные услуги, как назначение ежемесячного пособия на ребенка, назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет и другие.

«В целях внедрения современных принципов использования цифровых технологий, повышения качества, удобства и прозрачности оказания государственных услуг, снижения административных барьеров и сокращения перечня документов, представляемых заявителями», — поясняется на сайте.

Кроме этого, с 30 апреля 2021 года в электронный вид перейдут услуги, связанные с выплатами пенсионерам и пособиями на детей. Такие изменения будут проходить в несколько этапов. Следующие нововведения начнут действовать с 1 ноября 2021 года.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому некоторым пенсионерам могут предоставить единоразовый платеж в апреле в размере 25 тысяч рублей вместе с пенсией. Его приурочат к 76-летию Победы.