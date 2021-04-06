Полиция задержала женщину за приготовление пищи на Вечном огне в Пушкине

Пушкино, 6 апреля. Сотрудники полиции установили личность женщины, которая использовала Вечный огонь для приготовления пищи. Сейчас она задержана.

Злоумышленницей оказалась жительница Красноармейска 1956 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», рассказала в беседе с ФАН глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Жители подмосковного города Пушкино ранее обратили внимание на женщину, которая готовила еду на Вечном огне, расположенного у мемориала «Скорбящая мать». Возмущенные горожане пожаловались на хулиганку сотрудникам правоохранительных органов.