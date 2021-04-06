Эксперт Балычев дал советы, как распознать создателей финансовой пирамиды

Москва, 6 апреля. Начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Балычев раскрыл секреты мошенников в эфире «Радио 1».

Специалист отметил, что каждый должен руководствоваться принципом разумной осторожности во время принятия инвестиционных решений. Также необходимо задать вопрос: есть ли у представителей организации разрешение Банка России.

«Привлекать деньги у неограниченного круга лиц может только организация, обладающая статусом финансовой. В остальных случаях человек должен сразу маркировать подобную организацию как высоко- или крайне рискованную и понимать, что заявленные гарантии могут быть не связаны с реальной жизнью», – отметил эксперт.

Часто мошенники, основываясь на доверии старшего поколения к советскому прошлому, выбирают такую форму хозяйственных обществ, как потребительские общества или кооперативы.

«Надо понимать, что ни потребительские кооперативы, ни потребительские общества статуса финансовой организации не имеют. Они для этого не созданы и использоваться не должны», – заявил собеседник «Радио 1».

Также Евгений Балычев подчеркнул, что не стоит «вестись» на обещания о высоком доходе от проекта, в который мошенники предлагают инвестировать средства. Лучше проверить информацию о положении сферы на рынке на сайте госзакупок.

«Если вы эту информацию получить не можете, это повод задуматься о том, стоит ли связываться с этой конторой», – подчеркнул специалист.

Эксперт отметил сокращение срока жизни подобных мошеннических схем и проектов. Если раньше финансовые пирамиды жили до 3-6 лет, то сейчас эти проекты закрываются спустя 3-6 месяцев.