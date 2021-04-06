Зиявудин Магомедов отверг обвинения в хищении более 11 млрд рублей

Москва, 6 апреля. Один из владельцев группы «Сумма» Зиявудин Магомедов не признал свою вину в Мещанском суде. Он проходит по делу о хищении 11 млрд рублей.

Мещанский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела по отношению к совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым, которых подозревают в хищении 11 млрд рублей. Сообщается, что один из обвиняемых не признал свою вину во время первого заседания.

Сейчас братья и их подельники обвиняются в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

Ранее ФАН сообщал о том, что Басманный суд отказался рассматривать данное дело и передал его производство в другой госорган. В ноябре 2020 года было принято решение о продлении ареста братьев Магомедовых до 13 мая 2021 года.