Задержанные у ИК-2 сотрудники CNN выпущены из отдела полиции

Владимир, 6 апреля. Сотрудники правоохранительных органов отпустили представителей американских СМИ после проверки документов.

Корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил в Twitter, что все сотрудники телеканала, взятые под стражу у колонии, выпущены из полицейского участка.

Напомним, правоохранители задержали во Владимирской области корреспондентов телеканала CNN. Представители СМИ отказались освобождать проезжую часть по просьбе стражей порядка и не показали свои журналистские удостоверения.

Сторонники и члены «Альянса врачей» (признана иноагентом) прибыли к колонии №2, где отбывает наказание осужденный по делу «Ив Роше» Алексей Навальный. Целью визита стала «акция спасения», как ее назвала председатель организации Анастасия Васильева. В рамках мероприятия сторонники собирались «освободить» основателя ФБК (признан иностранным агентом), чтобы предоставить ему медпомощь.

Поводом для мероприятия стало заявление Навального, что в колонии вспышка туберкулеза, а его здоровье ухудшилось. При этом сотрудник ФСИН опроверг сообщение о заболевании туберкулезом сокамерников Навального. Он отметил, что заключенные были переведены с признаками ОРВИ. Медики также следят за состоянием осужденного блогера, у которого была зафиксирована температура. Речи о туберкулезе, по его словам, не может быть — в ИК не был введен карантин.