Первый квартал 2021 года показал прирост ввода офисов в Москве

Москва, 6 апреля. Объем ввода офисов в Москве в первом квартале превысил показатели всего прошлого года.

Представители консалтинговой компании Knight Frank подсчитали, что в Москве в первом квартале 2021 года было введено офисов больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Общий объем ввода составил 309 тыс. «квадратов», что выше годовых результатов 2018 и 2020 годов. Это связано с тем, что завершилось строительство одного из крупнейших московских офисных проектов — «Ростех-Сити», арендуемая площадь которого составляет 174 тыс. «квадратов"», — указали в Knight Frank.

Сейчас совокупный объем предложения офисов на рынке столицы равняется 17,3 млн квадратных метров. Объекты класса A занимают 4,8 млн кв. м, а объекты B класса — 12,5. Выявленная динамика демонстрирует восстановление рынка, снизившего показатели в условиях пандемии коронавируса.

Психологи отмечают затруднения россиян, которые переходят на офисную работу с удаленки. Заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов рекомендовал работодателям учитывать индивидуальные особенности своих сотрудников, попавших в стрессовую ситуацию.