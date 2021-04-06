Устроивший ДТП в центре Москвы блогер Бил предложил пострадавшей выплатить компенсацию

Москва, 6 апреля. Адвокат пострадавшей в аварии с пранкером Эдвардом Билом женщины рассказал, что виновник ДТП предложил выплатить его подзащитной компенсацию.

Инициировавший серьезную аварию в центре столицы блогер Эдвард Бил предложил деньги в качестве компенсации за нанесенный ущерб Марии Артемовой, которая оказалась в больнице и некоторое время находилась в коме после произошедшего, рассказал адвокат женщины. Юрист добавил, что состояние его клиентки в значительной мере улучшилось.

Ранее ФАН сообщал, что на пранкера надели GPS-трекер, чтобы контролировать его действия. Кроме того, по решению Тверского суда злоумышленнику запретили выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом.