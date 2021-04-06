Женщина в Подмосковье использовала памятник Вечному огню для приготовления обеда

Москва, 6 апреля. Жители Пушкино пожаловались полицию о том, что одна из местных жительниц решила приготовить себе еду прямо у мемориала воинам.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Подмосковье женщину, которая использовала памятник Вечному огню в качестве плиты.

Инцидент произошел в центре города Пушкино у мемориала «Скорбящая мать». Проголодавшаяся женщина присела у Вечного огня и приготовила еду. На хулиганку обратили внимание местные жители и сообщили о произошедшем в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность женщины. Принимаются все необходимые меры, чтобы разыскать и задержать правонарушительницу, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полиция также ищет мальчика и девочку, которые совершили акт вандализма в Красном Селе. Школьники попали на видео, сообщил ФАН.