В подмосковном роддоме рассказали о судьбе недоношенной девочки весом в 480 граммов

Москва, 6 апреля. Новорожденная девочка весом в 480 граммов оправилась после 39 дней в реанимации, сообщила Коломенского перинатального центра Ольга Кудрявцева.

Женщина на шестом месяце беременности поступила в подмосковный роддом с преждевременными родами. Врачам удалось спасти жизнь ребенку, вес которого составляет менее 0,5 кг. Новорожденная девочка провела в реанимации долгих 39 дней, 11 из которых ее жизнь поддерживал аппарат ИВЛ.

«Этот ребенок фактически герой, потому что он научился не только самостоятельно дышать, он научился самостоятельно развиваться, расти, и это все благодаря усилиям нашего персонала вместе с мамой», — рассказала Кудрявцева в эфире телеканала «Радио 1».

Девочку назвали Евой, сейчас ей уже три месяца. Вес младенца сейчас составляет 2380 граммов. Врачи положительно оценивают состояние здоровья мамы и ребенка, их планируют отправлять домой. Однако врачи продолжат тщательное наблюдение за недоношенной девочкой и после выписки, обратила внимание Кудрявцева.

Медики тверского роддома спасли беременную пациентку со 100%-ным поражением легких. Женщина больше месяца провела в реанимации, ее жизнь поддерживал аппарат ИВЛ. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо.