Полицейские задержали москвича, который сбросил на рельсы в метро мужчину

Москва, 6 апреля. Полицейские задержали 39-летнего гражданина. Он во время конфликта избил одного из пассажиров подземки и столкнул его на рельсы.

Инцидент произошел на станции «Сокольники». На платформе начался конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку: мужчина сильно избил оппонента и после столкнул на рельсы.

Полицейские вовремя подоспели и вытащили потерпевшего с путей до приезда поезда. Также был задержан злоумышленник. Им оказался 39-летний мужчина. В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК «Угроза убийством».

Похожий инцидент в Германии закончился трагедией, сообщал ФАН. Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком. Мальчик погиб на месте.