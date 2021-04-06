Олеся Малибу пришла в халате на суд по делу о демонтаже камер наблюдения

Москва, 6 апреля. Модель Олеся Малибу стала третьим лицом по иску ГБУ «Жилищник Таганского района» к Галине К., которая может быть ее матерью. В зале заседания девушка «позировала» в халате.

Суть иска сводится к тому, что в подъезде якобы несанкционированно были установлены камеры видеонаблюдения, что крайне не понравилась жильцам. По неподтвержденным данным, именно модель может быть причастна к установке камер. Иск в Таганский суд мог быть подан потому, что квартира записана на Галину К., однофамилицу светской львицы.

В начале марта Олеся Малибу обратилась в полицию с жалобой на агрессивного мужчину. По ее словам, гражданин набросился на нее, повалил и чуть не задушил, сообщал ФАН.