Сторож из Люблина подложил в школу муляж гранаты ради получения премии

Москва, 6 апреля. Работник школьной охраны подложил в школу «взрывчатку», надеясь получить вознаграждение за ее обнаружение. Вместо этого сторож получил дело по статье 207 УК РФ.

Источник ФАН в правоохранительных органах подтвердил, что 30-летний охранник ранее не попадал в поле зрения органов и не нарушал законы. Идея о получении награды возникла у мужчины после того, как он увидел, что полагается обнаружившим взрывчатку.

Сотрудник школы заказал в интернете муляж гранаты, вечером спрятал его за школой, а утром «обнаружил» боеприпас и заявил об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов проверили записи с камер видеонаблюдения, после чего завели на находчивого сторожа дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с учебной гранатой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщал ФАН.