Верховный суд предложил законопроект для защиты жертв домашнего насилия

Москва, 6 апреля. ВС предлагает отнести дела о побоях в разряд дел частно-публичного обвинения. Таким образом примирение сторон не приведет к прекращению уголовного расследования.

В случае принятия законопроекта возбудить уголовное дело можно только по заявлению потерпевшего, но закрыть его по примирению сторон, как раньше, уже будет нельзя. Бремя доказывания ляжет не только на заявителя, но и на сотрудников полиции.

Это, по мнению Пленума, даст возможность более тщательно расследовать все обстоятельства случившегося и защитить жертв насилия. Пленум направил законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» на рассмотрение в Госдуму.