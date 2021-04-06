Адвокат Шпигеля попросил отложить заседание по жалобе из-за состояния клиента

Москва, 6 апреля. Защита Бориса Шпигеля подала жалобу, пытаясь оспорить арест бизнесмена. В день рассмотрения адвокат попросил отложить процесс, сославшись на плохое самочувствие подзащитного.

В конце марта фигуранта дела о коррупции положили в больницу СИЗО «Матросская тишина». Тогда ему так же внезапно стало плохо, сообщал ФАН.

Шпигель фигурирует в деле о даче взятки теперь уже бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Сам экс-глава региона, по словам его адвоката, констатировал, что указанный предприниматель дал ему 20 миллионов рублей. Средства предназначались для проведения избирательной кампании.

Следователи считают, что Белозерцев брал деньги и другого бизнесмена. Взамен давшие взятки получали госконтракты и не имели проблем с их выполнением.