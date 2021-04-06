Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом москвичка вышла из комы

Москва, 6 апреля. Пострадавшая в массовом ДТП на Садовом кольце Мария Артемова вышла из комы. Женщина после аварии находилась в состоянии медикаментозного сна.

Новость сообщил муж потерпевшей. По его словам, ее состояние стабилизировалось. Во время столкновения Мария получила открытые переломы ног и внутренние разрывы органов. Врачи говорят, что пока рано делать какие-либо прогнозы.

Массовое ДТП произошло в Москве недалеко от Садового кольца. По данным полиции, блогер Эдвард Бил на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В одной из машин находилась сотрудница органов власти Мария Артемова, сообщал ФАН. После столкновения ее доставили в отделение реанимации.