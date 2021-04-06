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Разбирательство в отношении Telegram Messenger Inc в Москве отложено до 12 мая

Разбирательство в отношении Telegram Messenger Inc в Москве отложено до 12 мая

Москва, 6 апреля. Таганский районный суд столицы принял решение отложить разбирательство по административному делу против Telegram Messenger Inc. Причина связана с неявкой сторон.

Дело возбуждено по статье о неудалении владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность предусмотрена законодательством РФ. В отношении ответчика были составлены два протокола.

Претензии к ресурсу есть со стороны Роспотребнадзора. В Telegram отказывались удалять противозаконную информацию, в которой несовершеннолетних призывали участвовать в несанкционированных уличных акциях.

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