Разбирательство в отношении Telegram Messenger Inc в Москве отложено до 12 мая

Москва, 6 апреля. Таганский районный суд столицы принял решение отложить разбирательство по административному делу против Telegram Messenger Inc. Причина связана с неявкой сторон.

Дело возбуждено по статье о неудалении владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность предусмотрена законодательством РФ. В отношении ответчика были составлены два протокола.

Претензии к ресурсу есть со стороны Роспотребнадзора. В Telegram отказывались удалять противозаконную информацию, в которой несовершеннолетних призывали участвовать в несанкционированных уличных акциях.