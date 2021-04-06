Власти Москвы сообщили о соревнованиях по робототехнике DJI RoboMaster Youth

Москва, 6 апреля. Соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth состоятся в столице, говорится в сообщении пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Турнир проведут в образовательном комплексе «Техноград», расположенном на ВДНХ. Участниками мероприятия станут восемь команд из колледжей и школ, в том числе коллективы детских технопарков «Мосгормаш» и «Москва». Благодаря чемпионату по робототехнике DJI RoboMaster Youth, ребята проверят свою подготовку и получат новый опыт, рассказала руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Наблюдать за турниром сможет любой желающий. На первом этаже комплекса расположат интерактивные площадки для зрителей и телевизор. Чтобы стать участником соревнований, необходимо пройти предварительную регистрацию. Чемпионат покажут на YouTube-канале «Технограда».

Робототехника активно развивается в России. Так, предприятия Роскосмоса приступили к созданию машины, которая станет наследником робота «Федора». Аппарат предназначен для функционирования в условиях открытого космоса. Подобная техника может применяться для строительства российской базы на Луне, пишет «Ридус».