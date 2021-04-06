Дептранс Москвы готовится к запуску народного каршеринга

Москва, 6 апреля. Московский департамент транспорта занимается разработкой запуска сервиса аренды машин между физическими лицами.

Смысл проекта заключается в том, чтобы предоставить владельцам автомобилей возможность сдавать транспортные средства в аренду другим физическим лицам. При этом у пользователей приложения не будет бесплатной парковки, как у традиционного сервиса.

«Данная программа будет предназначена для тех, кому на протяжении длительного времени не нужна машина. Например, это те люди, которые уезжают в отпуск и готовы сдать свое транспортное средство в аренду», — цитирует РБК слова представителей дептранса.

Главное отличие «народного каршеринга» от традиционного будет заключаться в том, что арендатор должен будет самостоятельно следить за состоянием машины. Ему самому нужно будет ее мыть и заправлять.

В последнее время россияне начали активно пользоваться услугами каршеринга для внутреннего туризма по стране. В связи с этим Ростуризм намерен заняться продвижением услуг по аренде машин в регионах, заявила глава туристического ведомства Зарина Догузова.