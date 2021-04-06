Власти Москвы ответили недовольным платными парковками посетителям храмов

Москва, 6 апреля. Власти российской столицы ответили на недовольство верующих платными парковками возле храмов.

Глава управления развития парковочного пространства департамента транспорта Мария Майорова сообщила, что ведомство по-особенному отнеслось к храмам и религиозным объектам. Ранее у них выделялось для машин всего 3-4 места.

Майорова сообщила, что к каждому религиозному объекту отнеслись очень внимательно и посмотрели на организацию возле них. В ведомстве считают, что на данный момент положение «достаточно нормальное». Если от коллег поступят дополнительные официальные обращения, то это будет учтено.

Накануне стало известно, что в Москве почти на 200 улицах изменилась стоимость парковки. С 5 апреля у части них она снизилась, у части других — повысилась.