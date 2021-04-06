Устроивший стрельбу в Зеленограде мужчина задержан

Москва, 6 апреля. Мужчина устроил стрельбу из автомата в Зеленограде. Сейчас злоумышленник задержан.

Стрельба произошла в 16-м микрорайоне Зеленограда у корпуса 1601. К полиции обратился курьер, который привез доставку в одну из квартир жилого дома.

По его словам, заказ он отдал мужчине с автоматом. Правоохранительные органы решили проверить эту информацию, но хозяин дверь не открыл. Спустя некоторое время мужчина стал стрелять из окна, пишет РЕН ТВ.

Злоумышленник задержан. Сейчас проводится проверка. Пострадавших нет.

Недавно злоумышленник выстрелил на детской площадке в Кингисеппе, в результате чего пострадал десятилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин следит за ходом расследования дела.