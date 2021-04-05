Московский суд распустил коллегию присяжных по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в РФ

Москва, 5 апреля. Дорогомиловский районный суд Москвы распустил коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из Аргентины в связи с неподтвержденными полномочиями адвоката главного фигуранта.

Адвокат не смог предоставить документы, подтверждающие полномочия защитника Андрея Ковальчука. Так, судья отстранил от процесса адвоката, признав прошедшие заседания недействительными, а также распустив действующую коллегию присяжных заседателей. В ходе заявления гособвинитель принял решение собрать новую коллегию, отбор которой состоится 29 апреля в 12:00 по московскому времени.

Уголовное дело о поставках запрещенных веществ из Аргентины в Россию и другие страны было возбуждено следственным департаментом МВД России еще в ноябре 2017 года. Главным фигурантом дела и поставщиком стал Андрей Ковальчук — бизнесмен из Гамбурга и экс-сотрудник посольства России в Берлине.