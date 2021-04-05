Поддержкой проекта «Малый бизнес Москвы» воспользовались более миллиона раз

Москва, 5 апреля. Проект ГБУ «Малый бизнес Москвы» был сформирован девять лет назад. Однако его популярность продолжает набирать обороты среди предпринимателей.

Столичные бизнесмены обратились за поддержкой проекта более миллиона раз. Благодаря программе, многие получили консультацию и прошли обучение, передает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Самое востребованное направление — консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Их можно получить очно, по телефону или онлайн», — утверждает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Обычно предприниматели задаются вопросом, на какую поддержку они могут рассчитывать. Специалисты помогают им выбрать подходящие варианты. Для деловых людей предусмотрены льготы и субсидии. Бизнесмены могут обратиться в любой центр обслуживания бизнеса. На сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» можно найти информацию о графике работы и контактных номерах.

Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza ранее сообщили, что по итогам прошлого года 29,4% средних и крупных российских компаний фиксировали убытки.