Атлантический циклон принесет в Москву заморозки и мокрый снег

Москва, 5 апреля. Заморозки и снег вернутся в Москву во второй половине недели из-за глубокого атлантического циклона.

Ухудшение погодных условий начнется с 7 апреля: в российской столице усилится ветер, а небо затянется облаками. Об этом сообщили «Метеоновости».

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг дождь сменится мокрым снегом, который, вероятнее всего, пролежит на земле до утра пятницы. Всего за несколько дней в городе может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составит половину месячной нормы.

При этом к выходным ситуация заметно улучшится. Температура начнет повышаться, а из-за туч выглянет солнце.

Москвичам пообещали скорый приход весны, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Столбики термометров поднимутся до +14 градусов в следующие выходные, что будет означать приход полноценной весны.