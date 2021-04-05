Астахов обвинил уфимских следователей в «близорукости» в деле педофила Зайцева

Москва, 5 апреля. Резонансное дело о гибели педофила из Уфы в январе 2020 года обрастает новыми подробностями. На связи со студией Андрея Малахова оказался известный адвокат Павел Астахов.

Гости передачи «Прямой эфир» обсудили справедливость приговора Владимиру Санкину, который спас двух уфимских подростков от педофила, но сам попал в тюрьму. Участвуя в обсуждении правомерности вынесенного «герою и настоящему мужику» наказания, бывший уполномоченный по делам ребенка Павел Астахов в первую очередь раскритиковал действия местных следователей. По словам адвоката, башкирские правоохранители провели следствие «отвратительно».

«Неправильная квалификация содеянного с самого начала, потому что те статьи, с которыми дело пришло в суд, — обвинение в убийстве и разбое — они обе несостоятельные. По одной оправдали, по другой пришлось переквалифицировать. На этой стадии надо было возвращать дело в прокуратуру для устранения всех недостатков», — возмутился Астахов.

Коллега экс-уполномоченного по делам ребенка адвокат Шота Горгадзе высказывал солидарную позицию о проделанной работе уфимских следователей. По словам юриста, местные стражи порядка просто «профукали» педофила-рецидивиста, который несколько раз сидел в тюрьме за аналогичные преступления и освободился совсем недавно. Для того чтобы скрыть свои ошибки, «недобросовестные» блюстители закона провели следствие таким образом, чтобы сделать Владимира Санкина «линчевателем», считает Горгадзе.

«Извините, надо было давать уголовно-правую оценку действиям Зайцева, возбуждать уголовное дело по статье 135 — это ненасильственные действия сексуального характера, развратные действия, как минимум по части 5-й — это развратные действия неоднократно судимого лица-педофила», — заявил Павел Астахов.

Поскольку такое дело возбуждено не было, то защите не дали возможность использовать необходимую оборону, наконец, статью 38 УК РФ о причинении вреда при задержании преступника, считает правозащитник.

«Но близорукие представители уфимского следствия не увидели преступления в действиях Зайцева, потому что они не знают, что есть ненасильственные половые преступления. А вот, если бы они возбудили уголовное дело, а потом прекратили за смертью подозреваемого, тогда бы возникли ситуации либо к оправданию, либо к смягчению вины», — заключил адвокат Астахов.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на онлайн-совещании вернулся к резонансному делу Владимира Санкина. Глава ведомства указал руководителю СК Башкирии на недостатки при освещении данного уголовного дела в СМИ и сообщил, что держит это дело на особом контроле.