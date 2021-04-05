Четыре человека получили травмы в ДТП на юго-западе Москвы

Москва, 5 апреля. Авария с участием трех транспортных средств произошла на юго-западе города. Несколько человек получили легкие повреждения, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел в Южном Бутове на улице Веневского. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с трактором рядом с автобусной остановкой.

На месте работают сотрудники экстренных служб, причины и обстоятельства аварии выясняются. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позднее стало известно, что травмы получили три человека.

Незадолго до этого на улице Орджоникидзе произошла смертельная авария. При столкновении каршеринга и машины такси погибли оба водителя. Кадры с места ДТП опубликовал ФАН.