Суд назначил новую дату рассмотрения дела Соболь о проникновении в чужую квартиру

Москва, 5 апреля. Рассмотрение дела юриста признанного иноагентом ФБК Любови Соболь о проникновении в чужое жилище перенесли на 12 апреля.

Прокурор во время зачитывания обвинительного заключения в отношении Любови Соболь подтвердил, что соратница основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального нанесла хозяйке квартиры телесные повреждения. По версии следствия, юрист обманом попала в подъезд, где живет пенсионерка, и ворвалась в помещение.

Из-за многочисленных нарушений правил поведения на судебном заседании Любовь Соболь удалили из зала, сообщало Федеральное агентство новостей. Сотрудница ФБК установила камеру, а после просьбы судьи убрать аппаратуру устроила скандал.