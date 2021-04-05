Ученики московского училища подорвали шкафчик сверстника

Москва, 5 апреля. Подростки подложили петарду в шкаф к воспитаннику хореографического училища. В результате 11-летний ребенок попал в больницу с травмами.

Инцидент произошел на Нагатинской улице. По предварительным данным, юные злоумышленники решили насолить приятелю и положили в его вещи взрывпакет. Когда ученик открыл шкафчик, случился хлопок. От него он получил повреждения и был доставлен в больницу. Других деталей произошедшего пока выяснить не удалось.

Ранее подростки устроили драку в Южно-Сахалинске. Они вооружились игрушечным пистолетом и пришли к дому своей подруги. Потом возникла потасовка, сообщал сайт 360tv.ru