Московские врачи извлекли из кишечника пациентки заменяющий презерватив пакет

Москва, 5 апреля. Московские хирурги достали из прямой кишки 28-летней девушки настоящий "привет из постсоветского прошлого" — полиэтиленовый пакет.

Жительница Северо-Восточного округа Москвы решила обратиться к специалистам с жалобой. Дело в том, что ее мучили долгие боли в районе живота и симптомы геморроя. После осмотра медики обнаружили в прямой кишке пациентки пакет.

Специалисты предположили, что он попал туда во время полового акта, однако сама москвичка утверждает, что случайно проглотила его вместе с едой, пишет «МК». По словам девушки, незадолго до госпитализации она была в гостях у сестры и ела домашние роллы, запивая молоком из бутылки.

«Инородное тело специально было засунуто непосредственно в прямую кишку. В 90-е частенько вместо презерватива некоторые мужчины пользовались пакетами. Сейчас о подобном, к счастью, не вспоминают, но всякое бывает, как видите», — заявили медики.

Если бы пациентка действительно проглотила пакет, то это бы спровоцировало непроходимость тонкого кишечника. В таком случае пришлось бы проводить очень сложную операцию, заключили специалисты.

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