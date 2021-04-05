Московские TikTok-блогеры спасли провалившуюся под лед собаку

Москва, 5 апреля. Пес провалился под лед в парке Сокольники и едва не утонул. К нему на помощь бросились молодые люди. Они спасли животное и сняли происходящее на видео.

Спасителями пса оказались спортсмены, пришедшие в парк на тренировку. Они заметили, что собака тонет, в этот момент к ней уже бежал другой прохожий. Однако ребята, решившие проследить за ним, увидели, что у мужчины не хватает сил. Тогда москвичи бросились на помощь, сообщил сайт 360tv.ru.

Спасая пса, боксер сам провалился под лед, но все же смог вытащить собаку и благополучно выбраться на сушу.

Ранее в Калининграде спасли норку-альбиноса с переломом ребер. Несчастное животное обнаружила руководитель приюта для бездомных собак Екатерина Ублинская. Девушка уже много лет занимается спасением бездомных собак и кошек и на этот раз помогла лишившейся дома норке, сообщал ФАН.