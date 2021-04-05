В Москве начался суд над полковником ФСБ по делу о взятках

Москва, 5 апреля. Дворец правосудия начал рассматривать дело в отношении бывшего силовика Кирилла Черкалина, которого обвинили в мошенничестве на 490 млн рублей и получении взятки в $850 тыс.

На заседании выяснилось, что потерпевшие заявили к Черкалину гражданские иски, требуя с него 16 млрд рублей. Ранее у подсудимого и его близких конфисковали активов на 6 млрд рублей, так как Генпрокуратура посчитала, что дорогое имущество и другие предметы роскоши купили на незаконные доходы.

Из материала уголовного дела следует, что преступления были совершены в 2013–2015 годах. Экс-силовик оказывал покровительство частной компании, за это получил крупную взятку. Кроме того, он и его коллега убедили бизнесмена передать им долю в уставном капитале компании. За это злоумышленники пообещали ему закрыть уголовное дело, сообщал ФАН.