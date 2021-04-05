Власти Москвы реорганизуют еще семь участков бывших промышленных зон

Москва, 5 апреля. Московские власти заявили о реорганизации еще семи участков бывших промышленных зон. Их общая площадь превышает 77 гектаров.

Проекты решений о комплексном развитии территорий приняли на заседании столичной градостроительно-земельной комиссии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Размеры участков варьируются от 6,76 га в промзоне Зюзино на юго-западе города до 18,16 га в Грайворонове на юго-востоке столицы», — говорится в сообщении.

В будущем на этих территориях появятся современные экологичные производства, жилые дома и объекты социального назначения. Реализация данных проектов позволит Москве получить около 18 тыс. рабочих мест. Заместитель мэра Владимир Ефимов подчеркнул, что на этих участках планируют построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее стало известно, что работы по благоустройству парков и скверов в Москве начнутся в городе уже весной. В ближайшее время специалисты приступят к созданию «Парка Яуза».