Вылетевший в Турцию самолет направили на техническую посадку в Шереметьево

Москва, 5 апреля. Воздушное судно, совершавшее рейс Казань — Стамбул экстренно посадили в московском аэропорту Шереметьево. Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта Казани.

Самолет авиакомпании NordWind вылетел из Казани в 11:00 по московскому времени, после чего, по данным местных СМИ, пилот обнаружил, что у лайнера не убралось шасси. В результате самолет кружил в небе над аэропортом. В настоящее время экипаж судна готовится к экстренной посадке.

Ранее в аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Во время полета у воздушного судна случилась поломка, выявили неисправность закрылок, сообщало РИАМО.