Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Москва, 5 апреля. Адвокат консультанта Госдумы Марии Артемовой, которая пострадала при серьезной аварии с пранкером Эдвардом Билом, рассказала о тяжелом состоянии женщины.

По словам юриста, москвичку отключили от аппарата ИВЛ, однако ее состояние пока не улучшилось. После ДТП женщина получила открытые переломы ног, а также внутренние разрывы органов. Пострадавшая находится в состоянии медикаментозного сна. Пока медики не делают никаких прогнозов.

Также адвокат подчеркнула, что будет обжаловать меру пресечения задержанного блогера, так как потерпевшими не признали ни Марию, ни ее супруга. Сторона защиты Била сообщила, что готова рассмотреть возмещение ущерба. В свою очередь адвокат пострадавшей заявила, что готова принять компенсацию, так как для восстановления здоровья потребуются большие суммы денег.

Массовое ДТП произошло в районе Садового кольца. По данным правоохранителей, блогер вылетел на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В одном из них была сотрудница органа власти. Суд избрал пранкеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета на определенные действия, сообщал ФАН.