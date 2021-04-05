Оперативники пресекли передачу телефонов и Wi-Fi-роутера в СИЗО «Бутырка»

Москва, 5 апреля. Правоохранительные органы предотвратили передачу мобильных телефонов и Wi-Fi-роутера в СИЗО-2 «Бутырка», сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе УФСИН по Москве.

В бюро передач для арестантов принесли посылку, в которую злоумышленники положили машинку для стрижки волос и телевизионную антенну. К проверке сотрудники следственного изолятора преступили после того, как вскрыли корпуса электроприборов. В итоге выяснилось, что в коробке были спрятаны запрещенные предметы.

Так, внутри антенны и машинок для стрижки находились Wi-Fi-роутер и два мобильных устройства. По предварительным данным, заключенные не только планировали пользоваться интернетом, но и хотели создать точку доступа, чтобы другие фигуранты уголовных дел могли подключиться к Сети. По факту обнаружения запрещенной посылки инициирована проверка.

Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН и правоохранители пресекли канал поставки мобильных телефонов в московский СИЗО-3, сообщало Федеральное агентство новостей. Выяснилось, что младший инспектор за взятку должна была передать устройства в следственный изолятор.