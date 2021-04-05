Исследования назальной вакцины от COVID-19 планируют начать в Москве к концу лета

Москва, 5 апреля. Клинические исследования назального вида вакцины от коронавируса могут стартовать в Москве к концу лета, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас в Москве специалисты проводят доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19. Таким образом к концу летнего периода, возможно, перейдут к клиническим исследованиям разработки. Об этом Ракова рассказала журналистам.

Вакцина-спрей и препарат для инъекций будут иметь похожий эффект в борьбе с коронавирусом. Однако назальная форма позволит сделать вакцинацию более простой, доступной и удобной. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, нынешние вакцины относятся к генноинженерным, что предоставляет возможность быстрой адаптации препарата под мутации штаммов вируса.

Врач-инфекционист Георгий Викулов тем временем объяснил, как в организме происходит выработка антител к COVID-19 после вакцинации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Так, этот процесс начинается не сразу, и в некоторых случаях антитела могут не выработаться вообще.