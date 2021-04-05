Экс-полицейский проведет 19 лет в колонии за перестрелку в московском метро

Москва, 5 апреля. Мосгорсуд вынес приговор бывшему полицейскому Алексею Смирнову, который стрелял в коллег на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года.

На заседании суда прокурор просил для правоохранителя 22 года колонии, из них 10 лет в тюрьме и два года ограничения свободы. Однако суд приговорил Смирнова к 19-ти годам колонии строгого режима, девять из которых он проведет в тюрьме, а на один год и шесть месяцев ограничение свободы.

Инцидент с участием полицейского произошел 18 сентября 2019 года. Тогда бывший сотрудник МВД открыл стрельбу по полицейским. В результате ЧП погиб один из стражей порядка, еще одного пострадавшего госпитализировали.