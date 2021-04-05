ФСИН будет контролировать движения Эдварда Била с помощью браслета

Москва, 5 апреля. На пранкера Эдварда Била, который устроил серьезную аварию в центре столицы, надели GPS-трекер для контроля за его действиями.

Ранее Тверской суд запретил задержанному несколько определенных действий. В частности, Билу нельзя выходить из дома с 20:00 до 08:00 и пользоваться интернетом. Он будет находиться под домашним арестом еще несколько месяцев, пока будет расследоваться уголовное дело.

Авария на Садовом кольце в районе Новинского бульвара случилась 1 апреля. Блогер за рулем синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она находится в реанимации, сообщало издание РИАМО.