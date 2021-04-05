В московском отеле парни попытались изнасиловать девушку-администратора

Москва, 5 апреля. Столичные правоохранители организовали проверку по факту попытки изнасилования администратора отеля постояльцами, среди которых был и несовершеннолетний.

Инцидент произошел ранним утром в одном из отелей в Переведеновском переулке. По предварительной информации, трое парней, проживающих в этом же отеле, незаконно ворвались в помещение для сотрудников, набросились на девушку и изнасиловали.

Злоумышленников удалось вовремя остановить, в настоящее время жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые задержали нарушителей. Среди подозреваемых оказались двое парней 18-летнего возраста, а также один 17-летний подросток. По факту инцидента организована тщательная проверка.

Ранее ФАН сообщал, что два человека изнасиловали помощника воспитателя в Пушкине. Злоумышленников уже задержали полицейские.