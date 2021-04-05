Москвичам напомнили о введении новых тарифов на эвакуацию машин с 5 апреля

Москва, 5 апреля. Новые тарифы на эвакуацию машин нарушителей начинают действовать в Москве с 5 апреля. Обновленные ценники вводятся на фоне пересчета экономически обоснованной стоимости.

Соответствующей информацией поделился столичный департамент транспорта. В стоимости отражены реальные затраты города на эвакуацию: цена топлива, заработная плата водителей и техников, денежные средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов. Для автомобилистов, машины которых заезжают на специальную стоянку, будут установлены тарифы ниже фактической цены эвакуации при условии, что оплата за нее будет произведена в определенные законом сроки.

В 2021 году перемещение авто B-класса с мощностью двигателя 80–250 лошадиных сил обходится Москве в 9130 рублей. Если автолюбитель оплатит эвакуацию в течение 60 дней с момента получения агрегата на специальной стоянке, сумма составит всего 6450 рублей. Если внести оплату до принятия автомобиля, будет предоставлена ​​дополнительная скидка в размере 25%, а стоимость эвакуации снизится до 4837 рублей.

МВД России ранее предупредило об изменениях, согласно которым часть экзамена на водительские права с 1 апреля станет необязательной. Процесс прохождения теста будет записываться на аудио и видео.