Вылетную магистраль от улицы Большие Каменщики до МКАД благоустроят к концу 2021 года

Москва, 5 апреля. Власти Москвы заявили о планах благоустроить вылетную магистраль от улицы Большие Каменщики до МКАД, которая связывает Таганку с югом столицы,

Протяженность одного из самых крупных объектов благоустройства 2020- 2021 годов составляет 14,2 километра. Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Магистраль проходит через улицу Большие Каменщики, Новоспасский проезд, улицу Симоновский Вал, Велозаводскую улицу, проспект Андропова, Пролетарский проспект и Липецкую улицу с выходом на МКАД и федеральную трассу М4. По словам градоначальника, вдоль объекта появится 30 современных остановок общественного транспорта.

Кроме того, на этих улицах и прилегающих к ним территориях высадят около 520 деревьев и более 8100 кустарников. Завершить основные работы по благоустройству планируется в конце текущего года.

Как стало известно ранее, остров Балчуг в центре столицы планируют благоустроить в 2021 году. Весной и летом обновят Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую набережные.

Подмосковье вошло в тройку лидеров в России по качеству городской среды по итогам прошлого года. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», область заняла третье место после Москвы и Петербурга, набрав 208 баллов.