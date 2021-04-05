Маршрут по Золотому острову в Москве «Островная жизнь» появился на Russpass

Москва, 5 апреля. Необычный маршрут по Золотому острову Москвы под названием «Островная жизнь» подготовили для жителей российской столицы.

План прогулки уже появился на туристическом сервисе Russpass. Прогулка начнется на Пречистенской набережной, где расположен Дом Перцовой, напоминающий сказочный терем. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Если перейти реку по Патриаршему мосту, то можно увидеть знаменитый Дом на набережной. В разные годы в нем жили выдающиеся политики и деятели культуры. Сейчас внутри здания работает музей, в котором собраны истории о жителях дома.

Следующим пунктом туристического маршрута является парк «Зарядье», к которому можно перейти по Большому Москворецкому мосту. Из парка можно полюбоваться на столичную архитектуру и Москву-реку. Для удобства горожан в маршрут сервиса включили гастромаркет и ресторан.

Ранее стало известно, что Москва и Петербург договорились о запуске совместной инфосистемы для туристов. Предполагается, что запуск такой программы позволит развивать детский и школьный туризм внутри страны.