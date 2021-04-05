Полиция расследует пропажу подростка при загадочных обстоятельствах в Москве

Москва, 5 апреля. Правоохранители выясняют детали таинственного исчезновения подростка в подмосковной Балашихе.

Мать 16-летнего ребенка обратилась в полицию с заявлением. Согласно данным РЕН ТВ, инцидент произошел 4 апреля. Женщина по возвращении домой обнаружила 15-летнего приятеля мальчика без признаков жизни. Подробностей о нем пока нет.

Сын, 16-летний Александр, сказал матери, что двигается в сторону дома, однако в итоге там так и не появился. Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем и устанавливают все детали.

Ранее стали известны подробности другого загадочного исчезновения, которое произошло рядом с британским Кембриджем пять лет назад. Обнаруженный в подлеске мужчина «пропал» в 2015 году. Тогда же полицейские приступили к поискам. Спустя пять лет правоохранители отыскали «пропавшего без вести» в импровизированном лесном укрытии.