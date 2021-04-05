Тарифы на платных парковках меняются в Москве с 5 апреля

Москва, 5 апреля. Тарифы на платных парковках с понедельника изменились на 193 участках улиц Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время более чем на 90% — значит, стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить», — уточнили в департаменте транспорта Москвы.

Это важно для того, чтобы улицы загружались равномерно, а местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места.

На некоторых улицах, в том числе на Дербеневской набережной, во Втором и Четвертом Самотечных переулках и на Средней Переяславской улице, тарифы снижаются.

На других улицах начинает действовать дифференцированный тариф. При загрузке платных парковок на 96% и больше, то есть, если места заняты почти все время, в дневное время будет действовать тариф 380 рублей в час.

Парковка остается бесплатной для местных жителей, при наличии резидентного разрешения.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД МВД России с 1 июня 2021 года будут штрафовать на 500 рублей водителей за использование летних шин зимой, а зимних — летом. Власти регионов получат возможность продлить действие запрета на резину не по сезону в зависимости от погодных условий.