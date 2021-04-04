РФС выразил соболезнования родственникам погибшего футболиста Никиты Сидорова

Москва, 4 апреля. Футболист команды «Знамя Труда» 18-летний Никита Сидоров скончался в подмосковном Орехово-Зуеве во время матча на стадионе «Торпедо».

На стадионе проходила игра молодежного состава. Предварительно, Никита Сидоров скончался от аневризмы, разрыва сосудов головного мозга. Юноша умер мгновенно, врачи не успели его спасти. Об этом рассказал начальник команды Дмитрий Пинин.

Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты.

Ранее стало известно, что игрок молодежной подмосковной команды «Знамя Труда» потерял сознание во время матча с другой командой и скончался на поле. В команде подтвердили информацию о смерти молодого футболиста.