Власти Москвы подготовили увлекательную программу мероприятий для детей

Москва, 4 апреля. Юных жителей столицы ожидает увлекательная программа мероприятий, которую подготовили парки и учреждения культуры Москвы. Принять участие в них можно будет на ближайшей неделе.

С 6 по 15 апреля в парке «Северное Тушино» в честь Дня космонавтики будет проходить выставка фотографий «Наш Гагарин», сообщает сайт мэра Москвы. А 12 апреля зрители смогут услышать увлекательные истории о запуске космического корабля, тренировках космонавтов, им продемонстрируют архивные фотографии.

В библиотеке №172 8 апреля дети смогут посетить мастер-класс по изготовлению открытки, а 10 апреля в библиотеке №179 будет происходить обучение искусству оригами. Кроме того, на 10 апреля в видеоклубе «Кругозор» запланирован просмотр фильма «Космонавты». В музее-заповеднике «Коломенское» с 6 апреля будет открыта выставка находок из фонда «Археология», а 10 и 11 апреля в парке «Митино» расскажут, как археологи проводят раскопки.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин планирует открыть около 20 круглогодичных ярмарок в столице. Власти Москвы планируют развивать ярмарочную торговлю.