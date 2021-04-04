Стрелок ранил охранника ТЦ в Москве из пневматического пистолета

Москва, 4 апреля. Неизвестный молодой человек обстрелял из пневматики сотрудника службы безопасности столичного торгового центра. В результате нападения охранник получил травму ноги.

Инцидент произошел на Тушинской улице в ТЦ «Праздник». Один из посетителей торгового центра ввязался в конфликт с охранником, после чего обстрелял его из пневматического ружья. Всего злоумышленник сделал пять выстрелов, три из них попали 28-летнему сотруднику службы безопасности ТЦ в ногу.

После нападения неизвестный молодой человек скрылся с места преступления. Сейчас на месте ЧП работают правоохранители, выясняются обстоятельства и причины случившегося.