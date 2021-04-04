Московские парки и экоцентры анонсировали весенние экскурсии и мастер-классы

Москва, 4 апреля. Столичные парки и экологические центры проведут для жителей Москвы бесплатные весенние мастер-классы и экскурсии, посвященные природе города и лесным жителям.

Мероприятия будут проводить специалисты Мосприроды. Экскурсия по экотропе и занятие «Останови огонь» пройдет в природно-историческом парке «Битцевский лес» в понедельник. Также 6 и 7 апреля проведут экологический квест «Приметы весны», кружок «Следопыт» и урок «Уютные сказки». Мастер-класс по созданию браслетов из дерева и урок, посвященный первоцветам, пройдут в парке «Москворецкий».

Весеннюю прогулку организуют специалисты в парке «Кузьминки-Люблино». В экологическом центре «Скворечник» пройдет лекция «Антропогенное воздействие на окружающую среду», сообщается на сайте мэра Москвы. О первых весенних признаках жителям столицы расскажут на занятии кружка «Юные натуралисты».

До этого PR-эксперт Юлиана Шунина анонсировала открытие гастрономического фестиваля Gastreet в Сочи. Событие ознаменует приход лета для ресторанной богемы. Мероприятие пройдет с 1 по 5 июня.