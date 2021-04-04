Москвичам пообещали приход весны на следующих выходных

Москва, 4 апреля. Москвичи уже давно ждут прихода весны. Уже на следующих выходных ожидается потепление, и можно будет говорить о завершении зимы, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Столбики термометров поднимутся до отметки +14 градусов в следующие выходные, что будет означать приход полноценной весны, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Москва окажется под влиянием антициклона 10 и 11 апреля, небо постепенно очистится от облаков, осадков наблюдаться не будет. Ветер ожидается южный, а воздух прогреется до +14 градусов, рассказал синоптик. Он также отметил, что упадет вероятность ночных заморозков, ночью температура составит от −1 до +4 градусов. Тишковец также призвал автомобилистов задуматься о смене зимних шин на летние.

Ранее Гидрометцентр сообщал о регионах России с самыми значительными температурными отклонениями. Погодные аномалии в ближайшие дни ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, а также на Урале и в Сибири. В Красноярске и Салехарде температурный показатель будет на 5-10 градусов выше нормы.